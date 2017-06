Se billedserie Thomas Blom Skau Hansen byder til efteråret velkommen til oktoberfest med alt hvad dertil hører af store fadøl, tyrolermusik og barmfagre i dirndl. Foto: Henrik Førby Jensen

Store fadøl og tyrolerfest på Theilgaards

Køge - 07. juni 2017

Den Hvide By: Theilgaards er en helt vifte af muligheder uanset om du skal afholde en konference, et brylllup, en lækker middag eller simpelthen har lyst til at deltage i et brag af en oktoberfest

Af Henrik Førby Jensen

Køge: Er du til lederhosen, piger i dirndl og tyrolermusik? Og er du glad for store fadøl, bratwurst og fællesskål? Så så sæt kryds i kalenderen den 29. september, tag tyrolerhatten på, og din nærmeste Heidi under armen, og slå et smut forbi Den Hvide By, når Theilgaards slår dørene op for årets Oktoberfest.

- Vi garanterer for et brag af en fest i tyskens tegn, med 1-liters fadøl, masser af god solid tysk mad, fællesskål og tyrolermusik ad libitum. Der vil være betjening hele aftenen, i form af barmfagre ungmøer i dirndl og friske gutter i lederhosen, og vi sørger selvfølgelig også for masser af stemningsmusik, skriver indehaver af Theilgaards Thomas Blom Skau Hansen på sin hjemmeside.

Måske er det læretiden på Hotel D'Angleterre, årene som kok på Geranium og andre Michelin-restauranter eller tiden som restauratør for det fem-stjernede Hyatt Regency Hotel i Düsseldorff, der har sat sig som kvalitetsbevidst opmærksomhed hos Thoms Blom Skau Hansen. Ihvertald er der en næsten umærkelig aura af fornemmelse for god kvalitet omkring den kun 30-årige direktør og køkkenchef.

Siden han overtog Theilgaards i Køge for to år siden har han brugt sine vågne timer på at tilpasse stedet sin vision for, hvordan stedet bliver den bedst mulige ramme for festlige lejligheder.

- For gæsterne handler den perfekte fest om atmosfære: Runde borde med hvide duge, fakler i salen og måden, vi agerer på, siger køkkenchefen.

Han lægger stor vægt på sit personales professionalisme. Gæsterne skal opleve de tjenende ånder som diskrete og opmærksomme. Diskret elegance giver en behagelig oplevelse af at få mødt sine ønsker.

- Vi vil gerne gøre Theilgaards kendt som et sted, der giver folk en god madoplevelse. Vi går ikke af vejen for et ønske om høns i asparges, men vi kan nogle gange gøre opmærksom på muligheder, som festarrangøren måske ikke selv havde tænkt på, påpeger direktøren.

- Vi står meget gerne for hele arrangementet - lige fra velkomst med hjemmelavede snacks, menus efter arrangørens ønske, øl og vand ad libitum, kaffe/the med avec og petit four, forklarer direktøren. Han har desuden en velassorteret bar, hvor festarrangøren kan bestille fri bar med udvalgte long drinks.

Et komplet arrangement hos Theilgaards varer som udgangspunkt syv timer. Thomas Blom Skau Hansen har et udbygget netværk blandt DJ's og samarbejder med Dansk Musiker Forbund. Skulle der være ønske om det, kan han således også sørge for aftenens musikalske underholdning.