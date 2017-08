Køge Bike Ladies er hurtigt blevet et populært motionstilbud i Køge.

Stor succes for kvindernes cykelhold

Køge - 27. august 2017 kl. 09:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere var mændene dominerende blandt cykelrytterne på landevejene, men de seneste år har flere og flere kvinder fået øjnene op for sporten, og denne sommer har et rent kvindehold indtaget vejene omkring Køge.

I foråret inviterede Susanne Jørgensen fra Firmaidræt Køge alle til at køre med på holdet, der har fået navnet Køge Bike Ladies, og opstarten her er blevet endnu et bevis for, at kvinderne også har fundet cyklerne frem. 45 medlemmer har kørt med sommeren igennem - langt flere end ventet.

"Køge Bike Ladies' første sæson har været fantastisk - 45 medlemmer er vi oppe på, og det er dobbelt så mange, som jeg havde håbet på. Der er ingen tvivl om, at jeg har ramt et område, hvor der har været et stort behov," siger Susanne Jørgensen.

Holdet er åbent for alle. Der er både nybegyndere, let øvede og meget stærke ryttere på holdet, og deltagerne er aldersmæssigt fra 20'erne til slutningen af 50'erne. De inddeles efter styrke, så alle kører sammen med ryttere på samme niveau. Træningen finder sted om onsdagen, men gruppen har også etableret et forum på Facebook, hvor der bliver arrangeret fælles ture på andre dage, så holdet er også blevet en vej til at finde nye træningskammerater.

"Cykling er blevet populært, og kvinderne vil også være med. Mange har sagt, at det tiltaler dem, at det er et rent kvindehold. Her er der ikke en mand, der står og siger, at de gør noget forkert. Mange af os er nybegyndere, og det giver også en masse gode spørgsmål ved vores mekanikeraftener hos Bikelife," fortæller Susanne Jørgensen.

I efteråret går landevejssæsonen på hæld, men det betyder ikke nødvendigvis vinterpause for det lokale cykelhold. De skifter bare racercyklerne ud med mountainbikes, som starter op i oktober. Inden da rundes sommersæsonen af med en hyggeaften, hvor holdet får besøg af Rikke Laursen, der har startet et lignende kvindehold op i Nordsjælland og var Susanne Jørgensens inspirationskilde. Dertil kommer, at man allerede nu er ved at planlægge en fælles tur til cykelmekkaet Mallorca næste år.

Interesserede kan melde sig til Susanne Jørgensen på tlf. 20886768.