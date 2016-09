Se billedserie Det nye minibibliotek i Rishøj Idrætscenter blev indviet med taler og lystlæsning for de små. Foto: Torben Thorsø

Stor læselyst i nyt minibibliotek

Køge - 02. september 2016
Af Torben Thorsø

Det var rytmikholdet for de mindste, der fik æren af at være de første på gulvet, da det nye minibibliotek ved Rishøj Idrætscenter blev indviet på festlig vis, skriver DAGBLADET Køge.

Det var en god begyndelse, fortalte Anette Simoni (V), der holdt åbningstalen:

- I dag går det at være formand for Kultur- og Idrætsudvalget op i en højere enhed, når idrætten og kulturen på den her måde går sammen om at skabe et lokalt tilbud, der både kan styrke sundheden og de rekreative tilbud i kommunen.

Hun glæder sig over, at det nye minibibliotek forhåbentlig også kan være til gavn for de brugere af idrætshallen, der ikke har deres gang på biblioteket til dagligt.

Det er bestyrelsen i Rishøj Idrætsforening, der selv har taget initiativ til at få etableret et minibibliotek i tæt samarbejde med Køge Bibliotek. Formanden for Rishøj Idrætscenter fortalte ved indvielsen, at det nye tiltag ligger rigtig godt i tråd med den oprindelige tanke bag idrætscenteret.

- Det her er en måde at skabe mere liv og kultur i centeret, så flere får et forhold til Rishøj Idrætscenter. Det skulle også gerne give en større fællesskabsfølelse i lokalsamfundet, sagde Bjørn Jørgensen ved åbningen.

Ved åbningsfesten blev der luftet store forventninger til, at den kommende udbygning i Køge Nord - lige på den anden side af motorvejen - også vil blive en integreret del af bibliotekets brugere.