Stor interesse for nye Lellingeboliger

Der vil uden tvivl komme forskellige ændringsforslag til den lokalplan, som snart bliver sendt i høring omkring det nye bolig-byggeri på det område i Lellinge, som hidtil har "huset" Lellinge Skole og SFO, samt det mindre areal på nabogrunden, som også er tilkøbt, men der var mange og overvejende positive meldinger fra de fremmødte. Ja, der var endda personer, som ønskede at købe med det samme - eller i det mindste blive skrevet op - men det var i første omgang til 1-plans boliger. "For os er der ingen tvivl om, at beboerne i området tog positivt imod vores invitation til at komme og kigge på skitserne til det nye område," fortæller Karsten Vestergaard, der er daglig leder hos Vestergaard Nielsen, til LørdagsAvisen Bil & Bolig efter den hyggelige aften, hvor der blev budt på pølser og lidt at drikke i den herlige sommeraften.