Stine Toftegaard Jensen omgivet af Køge Handelsskoles direktør Tim Christensen og Hans Severinsen, uddannelseschef på EUX & EUD Business.

Stine klar til læreplads hos Fætter BR

Køge - 21. juni 2017 kl. 11:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Køge Handelsskole blev 20-årige Stine Toftegaard Jensen fra Rødvig på Stevns årets første elev, der afslutter EUD Business. Lærepladsen er netop kommet i hus - hos Fætter BR i Køge.

Men rejsen hertil har ikke været lige ud af landevejen. Stine Toftegaard Jensen har før været forbi Køge Handelsskoles erhvervsuddannelser for tre år siden.

- Jeg var slet ikke motiveret, så jeg stoppede efter kort tid. Siden tog jeg grunduddannelsen på Hotel- og restaurantskolen, og jeg var egentlig også klar til at tage en læreplads i et cateringfirma, men mavefornemmelsen var ikke rigtig. Min bror havde tidligere været i Søværnet som værnepligtig - og jeg havde fulgt med på billeder og var draget af det. Da jeg så chancen, greb jeg den og tog samme vej. Det var en fed tid, jeg havde. Som værnepligtig i Søværnet i Frederikshavn lærte jeg en hel masse - og fik også lært noget disciplin, smiler Stine Toftegaard Jensen. Tilværelsen nær ved og på havet har bidt sig fast i hende - men hun fik en kæreste og gik i land, for hun ønskede ikke lang fravær på grund af tjenesten.

- Jeg besøgte en studievejleder i UUV i Køge for at blive afklaret på en ny uddannelsesvej uden at komme i klemme i uddannelsesloftet. Gennem afklaring gik det op for mig, at jeg tre år forinden var på sporet af det rigtige - jeg ville gerne have en masse kontakt med mennesker og tale med dem - og sælge. Det var lige mig. Så jeg begyndte i januar 2017 på Køge Handelsskoles EUD Business rettet mod detail, fortæller Stine Toftegaard Jensen.

- Mine lærere - det har for eksempel været gensyn med min underviser fra sidst - Annette Jönsson - og min familie har kunnet mærke, at jeg trives og voksede med det jeg har gjort her. Jeg har været helt rørt over deres stolthed - og det har givet mig endnu mere lyst til at gøre det, jeg skulle. Alt det - og det at blive mere moden har givet mig stor motivation i forhold til at gennemføre uddannelsen, siger Stine Toftegaard Jensen.

- Jeg har også oplevet stor bekræftelse i at søge lærepladser, så jeg føler virkelig, det kører derudaf. Jeg har været til samtaler flere steder, men har været så privilegeret, at jeg selv kunne vælge min læreplads - til august begynder jeg i Fætter BR i Køge - og det har jeg en rigtig god fornemmelse af: Fedt koncept, god butikschef, godt sted og gode kollegaer. Mine kompetencer vil helt sikkert vokse i det miljø - jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, siger Stine Toftegaard Jensen, som i første omgang vil hvile på laurbærrene og nyde sommeren.