Stigende sundhedsudgifter presser den kommunale økonomi

Kommunaldirektør Peter Frost er bekymret for økonomien og ser behov for en drøftelse om, hvorvidt kommunerne er de rette til at løfte alle sundhedsopgaverne.

- Området er enormt svært for kommunerne, og udgifterne dertil stiger med raketfart, uden at man bliver kompenseret for det. Medicinen og behandlingerne bliver dyrere, og vi skal bare betale ved kasse ét. I øjeblikket finansierer vi det via effektiviseringer, men man er nødt til at finde ud af, hvordan man skal håndtere det i fremtiden. Det er et sort hul rent økonomisk, som kan udvikle sig til at dræne vores kasser, siger Peter Frost til DAGBLADET