GF Køge Bugts Grand Prix hold på det nye gulvtæppe - til fælles fredagstræning. I midten trænerne Emma Christiansen og Pernille Rask Melsen samet nyvalgt betyrelsesmedlem i foreningen Rikke Høyer Schrøder.

Stigende interesse for æstetisk gymnastik

Køge - 18. maj 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste sæson begyndte alle Grand-Prix holdene fra Gymnastikforeningen Køge Bugt at deltage i de Æstetiske konkurrencer.

Dengang var det mest som konkurrencetræning op til Grand-Prix konkurrencerne, men i takt med at holdene er blevet dygtigere og der er kommer flere Æstetiske Cups, så er interessen vokset for at deltage i denne konkurrenceform også.

"Det betyder, at vi kan deltage i 6-8 konkurrencer pr. sæson (både Æstetiske og Grand-Prix), og det er jo supergodt, når man har fået lavet en rigtig god serie, som før kun blev vist til tre konkurrencer. Foreningen har dog været lidt bagud indtil nu, da den æstetiske konkurrence foregår på et helt specielt og meget dyrt gulvtæppe (14x14 meter) og det har ikke lige været på budgettet, siger Sussi Bagge fra GF Køge Bugt.

Nu har foreningen dog, via to store sponsorater fra h.h.v. Nordea Fonden og Spar Nord Fonden, fået muligheden for at indkøbe et tæppe og det har allerede været flittigt i brug. Det gør det meget lettere for pigerne at træne de til tider svære akrobatisk momenter, som godt kan give lidt blå mærker på et almindeligt gulv.

"Om det bliver ved et enkelt tæppe, må tiden vise. GF Køge Bugt er i hvertfald gået så meget ind i genren, at man skal afholde DM i Æstetisk sæson 2017/2018, og det kræver 2-3 tæpper - her er det dog muligt at låne sig frem, da det efterhånden er mere almindeligt at Grand-Prix foreningerne har deres eget tæppe, fortæller Sussi Bagge.