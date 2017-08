Stensbjerg El i Herfølge udvider på Stevns

Stevnsvirksomheden overtages således pr. 1. september af Lasse Aagaard Hansen, der i forvejen driver Stensbjerg El i Herfølge, og som vil føre Løjes El-service videre under samme navn fremover. Han ser flere fordele i at samle de to virksomheder under samme ejerskab.

"Jeg kommer selv fra Stevns og er udlært der, og vi bor der stadig, så det er et naturligt område for os at arbejde i. Med købet af Løjes El-service får vi nu et meget større geografisk område at arbejde i," siger Lasse Aagaard Hansen, der har et godt kendskab til og intryk af sin nye virksomhed.