Stemmesluger siger farvel til byråd

29-årige Rasmus Felt er i gang med sin anden byrådsperiode og har valgt ikke at stille op til næste kommunalvalg. Til januar bliver han far til sit tredje barn, og vil derfor gerne have mere tid til familielivet. Pressefoto

Køge - 15. september 2016 kl. 15:11 Af Trine Møller Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

29-årige Rasmus Felt har valgt at sige farvel til byrådet efter næste valg for at kunne hellige sin rollen som far.

- I denne uge har jeg en aften hjemme, og i den næste bliver det til to aftener. Det er meget typisk for mig, og generelt tager jeg afsted, før børnene står op og kommer hjem, når de er lagt i seng. Det er sikkert fint for nogle men ikke for mig, forklarer Rasmus Felt, der er far til datteren Clara på seks år og sønnen Nohr på to. Desuden er konen, Natasja, gravid med nummer tre, som familien forventer at hilse på til januar.

Han understreger, at han selv har truffet beslutningen om at sige farvel. Et valg han har brugt hele sommeren på at overveje.

- Jeg elsker politik, og kan godt lide at være med til at gøre en forskel. Det vil jeg også det næste halvandet år, og jeg nyder virkelig at sidde i byrådet, hvor jeg har gode kollegaer på tværs af partier. Især når vi forhandler budget, som vi gør lige nu, for der er nogle besparelser, som jeg virkelig vil kæmpe for ikke bliver til noget. Men jeg vil også gerne være en god far, fastslår Rasmus Felt.

Rasmus Felt stillede op til byrådet første gang i 2005, hvorefter han tog en pause og stillede op igen i 2013, hvor han fik 564 personlige stemmer. Kun overgået af spidskandidaten Marie Stærke.