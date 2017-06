Stationsbro på plads i måneskin

Her kunne forbipasserende fra omkring klokken 21 onsdag aften følge arbejdet, hvor en kæmpestor kran løftede de store betonelementer på plads - den største vejede over 30 ton og medens den kom på plads måtte bilerne på Ivar Huitfeldtsvej vente nogle minutter. Arbejdet strakte sig over det meste af natten om torsdag morgen kunne pendlere og andre så få en klar fornemmelse af, hvor dan den nye broforbindelse fra stationspladsen i vest til Collstrupgrunden i øst kommer til at se ud. Broen strækker sig over hele skinnesystemet og herfra vil der såblive etableret trapper og elevator ned på de forskellige spor.