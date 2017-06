Se billedserie Over 400 har allerede meldt sig til årets Stafet for Livet på Køge Marina.

Stafet for Livet støtter kampen mod kræft

Køge - 08. juni 2017 kl. 13:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stafet for Livet er blevet en årligt tilbagevendende tradition på Køge Marina - i år finder Kræftens Bekæmpelses støttearrangement sted i Køge for fjerde gang, og igen i år er mange hundreder klar til at tage fat på den 22 timer lange stafet.

I skrivende stund er 408 tilmeldt til stafetten, og af dem er 39 fightere, som er stafettens benævnelse for mennesker, der har eller har haft kræft. De seneste år har der været tæt på 1000 deltagere, og man kan stadig nå at gå eller løbe med, understreger Heidi Wind, der er PR-ansvarlig for stafetten i Køge.

"Alle kan være med, og vi håber, der kommer flere her til sidst. Det gjorde der også sidste år," siger hun.

Stafet for Livet i Køge finder sted fra 17. juni klokken 12 til 18. juni klokken 10, og man bestemmer selv, hvor stort ens hold skal være, og om man vil løbe eller gå rundt på ruten. Der er vanen tro planlagt en masse underholdning for børn og voksne undervejs i form af både musik og aktiviteter. Blandt andet optræder Kim Larsen Jam ved stafetten i Køge i år, og børnene kan for eksempel møde HB Køges maskot.

"Spil også med til midnatsbanko lørdag aften, hvor du kan vinde sæsonkort til HB Køges hjemmekampe," lyder opfordringen fra arrangørerne, som også står klar med en auktion, hvor der blandt effekterne er et smukt billede fra Mikael B. Design, der er doneret til stafetten.

Årets konferencier ved Stafet for Livet i Køge er Hans Erik Jensen, der selv var med til at etablere den lokale tradition tilbage i 2014 og har været involveret i arrangementet lige siden.

Omkring 50 frivillige står bag stafetten i Køge, som plejer at rejse omkring 400.000 kroner til det gode formål.

På landsplan hægter stadig flere byer sig på arrangementet. I 2014 var der stafetter i 37 byer, mens man i år er helt oppe på 66 byer. Sidste år deltog i alt omkring 68.000 mennesker, og der blev samlet godt 27 millioner kroner ind ved arrangementerne.