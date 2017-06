Står sammen i kampen mod kræft

Lørdag middag blev Stafet For Livet skudt i gang på Køge Marina og her var 600 deltagere på plads for at gøre deres del i kampen mod kræft. Deltagerne var fordelt på 17 hold og mens de første løbere og gående var ude på ruten kunne man nyde livet på pladsen, hvor mange hold havde gjort meget ud af at skabe en stand med aktiviteter og tilbud, der også skaffede penge til kampen mod kræft.