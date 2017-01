Spuns i Køge Nord

Det skal etableres fundamenter flere steder tværs over Køge Bugt Motorvejen og flere jernbanespor. På grund af bropillernes tætte placering på S-banen er det nødvendigt at etablere en spunsvæg forud for udgravning til pælenes fundamenter. Spunsvæggen består af en række stålprofiler, der vibreres ned i jorden i en dybde på ca. 6-8 meter. Banedanmark forventer, at det vil tage cirka en uge at sætte spunsvæggen til bropille 6 og cirka to uger at sætte spunsvæggen til bropille 7.