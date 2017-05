Send til din ven. X Artiklen: Sprit-stiv kvinde skyld i trafikuheld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sprit-stiv kvinde skyld i trafikuheld

Køge - 30. maj 2017 kl. 10:31 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HERFØLGE: En 46-årig kvinde fra Haslev uden kørekort og med en promille, som politiet vurderer til at være mindst to, var i går eftermiddags kort efter kl. 13.30 skyld i et trafikuheld på Vordingborgvej i Herfølge.

Den meget lidt ædru kvinde ville i sin varebil køre ind på en tankstation på Vordingborgvej, men idet hun svingede til højre for at komme ind på tanken, overså hun, at der allerede holdt en personbil og ventede på at køre ud fra tanken.

Der skete heldigvis kun materiel skade ved sammenstødet mellem de to biler.

Politiet blev tilkaldt, og de kunne konstatere, at kvinden i forvejen har fået inddraget sit kørekort, og at hun som nævnt var meget beruset.

Hun fik derfor udtaget en blodprøve, og varebilen tog politiet sig af.

- Vores alkometermålinger er selvfølgelig behæftet med en mindre usikkerhed, men udfra den måling, der blev foretaget på stedet på kvinden, må det antages, at promillen var særdeles høj, hvilket vil sige over to promille, siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen.