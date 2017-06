Spor om Hyundai giver 85 nye henvendelser om Emilie Meng

Det er overvågningsbilleder fra Korsør Station, som indtil nu har været for utydelige til, at politiet kunne bruge dem. Men nu er de blevet renset af en udenlandsk ekspert.

- Det er et meget langt forløb, dels er der et forsøg på at rense videoen, dels er der lavet en rekonstruktion af bilens kørsel på parkeringspladsen og en meget grundig opmåling. Derfor har det også taget lang tid, før vi har kunnet melde noget ud, siger Søren Ravn Nielsen.

- Dels det være gerningsmandens bil. Det kan også være en personkreds, som har haft et andet ærinde på stationen. Da vi er meget interesseret i at danne et fuldstændig komplet billede af, hvad der er sket på stationen, er det også vigtigt, at man fortsat henvender sig, selv om man tror, at ens oplysning ikke har noget med sagen at gøre, understreger efterforskeren.