Igen i år er der gratis adgang til Køge Festuges mange oplevelser.

Sponsorer er afgørende for festugen

Køge - 02. september 2017 kl. 11:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uden sponsorer ingen festuge. Så enkelt kan det siges, og derfor er der god grund til at sende en venlig tanke eller to i disse dage til de mange lokale virksomheder, der igen i år har valgt at bakke økonomisk op om byfesten. Det skriver LørdagsAvisen.

Gennem alle årene har der været gratis adgang til oplevelserne under Køge Festuge som en af meget få musikfestivaler i landet, og sådan bliver det også i år takket være de mange sponsorer, der støtter arrangementet.

"Vi kalder os Danmarks største gratis festuge, og det kan kun lade sig gøre qua den brede opbakning fra både sponsorer og gæster," siger formand Per Stenberg.

I år har Køge Festuge indført et nyt sponsorkoncept i form af salg af partnerskaber til 25.000 kroner, og det har de lokale virksomheder taget godt imod, hvilket har givet et solid økonomisk fundament under årets festuge. Der er solgt 53 partnerskaber, og dertil kommer en lang række sponsorer, der bidrager med økonomiske tilskud eller anden hjælp.

"Partnerne har givet os et solidt fundament under økonomien, og det bedste er, at de fleste aftaler kom i hus i meget god tid, hvilket har givet os stor frihed til at booke musik tidligt og dermed planlægge bedre," siger Per Stenberg.

Han understreger, at man sætter pris på alle sponsorer - store som små - og så opfordrer han folk til både at bakke op om festugen og om dem, der støtter festugen. Den brede opbakning bunder ifølge festugeformanden ikke mindst i festugens brede appel.

"Vi har hvert år et meget bredt program. Det er meget bevidst for at sikre, at der er noget for alle i løbet af ugen," siger han.