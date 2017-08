Sponsor donerer golftraktor

- Vi har haft et fantastisk samarbejde med vores forsikringsrådgiver, forsikringsselskab og samarbejdspartnere, men da alle maskiner til vedligehold af banerne var indkøbt, manglede vi de sidste 50.000 kroner for at kunne købe den traktor, vi gerne ville have til at samle bolde på vores drivingrange. Derfor har vi søgt om hjælp hos Sparekassen Kronjylland, som i forvejen er en vigtig samarbejdspartner for Køge Golf Klub og for vores begyndere i »Mandagsklubben«, hvor vi bare i år har haft over 100 nye golfere igennem, fortæller Anders Thorsen, som er golfmanager i Køge Golfklub.

- Køge Golfklub er med cirka 1600 medlemmer blandt landets ti største golfklubber og gør et flot stykke arbejde med at tiltrække og fastholde medlemmer på tværs af alder og niveau. Vi synes derfor, at det er vigtigt, at klubben fortsat er helt up to date med udstyr og faciliteter. Derfor har vores gavefond givet 50.000 kroner til indkøb af den nye golftraktor. Samtidig vil vi med støtten naturligvis gerne slå fast, at nu er Sparekassen Kronjylland for alvor landet i Køge. Vi er et pengeinstitut, der involverer os lokalt, og som gerne vil være med til at udvikle byen og gøre en forskel, som kommer flest muligt til gavn, fortæller Morten Højbjerg Damm, der er afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland i Køge.