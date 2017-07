Spejderne er ved at sætte hængekøjer op, som de skal overnatte i.

Spejdere tilbydes fleksibelt koncept

Køge - 02. juli 2017

Det er blevet populært at være spejder, og hos Køgespejderne har de i mange år ligefrem haft ventelister i de fleste af deres 10 afdelinger.

For at fastholde spejderne når de bliver teenagere, sætter Køgespejderne nu gang i et ambitiøst projekt, hvor de unge spejdere selv kan vælge, om de vil være til spejder to gange om måneden, eller otte gange om måneden, eller noget derimellem.

Køgespejdernes gruppeleder, Peter Erkmann, fortæller til LørdagsAvisen, at baggrunden for de nye tiltag er, at det er meget forskelligt, hvor meget tid unge har til deres fritidsinteresse, og at det svinger meget med deres alder, skolearbejde, tid på året m.v. og derfor vil Køgespejderne tilbyde et fleksibelt koncept.

For at kunne skabe det nye attraktive tilbud, har foreningen etableret tre selvstændige special-team, der vil supplere de normale ugentlige spejderaktiviteter. De tre team er et træklatreteam, et havkajakteam og et fjeldteam. Hvert team vil tilbyde en række aktiviteter i løbet af året, og her kan spejderne vælge til og fra, alt efter deres tid og interesser.

Som eksempler på nye spændende aktiviteter, vil klatreteamet tilbyde overnatning i hængkøjer, i 6-8 meters højde i trækronerne.

Spejderne skal selv klatre op i træerne og selv sætte hængekøjerne fast, ligesom de skal klatre op med sovepose m.v. og lægge sig til at sove. Alle er selvfølgelig fastgjort med klatreseler og klatrereb, så der ikke risiko for ulykker undervejs.

Et andet eksempel er fjeldteamet, der hvert år vil tilbyde spejderne en vinterfjeldtur, med mulighed for overnatning i snehule, skiture m.v., men der vil også være fjeldture på andre tider af året, fx til Norge og Sverige.

Næste år tager spejderne til Island, hvor der jo er noget helt speciel og rå natur, som spejderne skal opleve på tætteste hold.

"Det nye koncept bliver løbende introduceret fra august 2017 og fra januar 2018 vil det være fuldt implementere. Køgespejderne forventer at kunne øge antallet af spejdere i teenagealderen med op mod 50 %, i løbet af de næste 18-24 måneder, siger Peter Erkmann.pm