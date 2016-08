Send til din ven. X Artiklen: Sparetur »for alle pengene« sendt i høring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sparetur »for alle pengene« sendt i høring

Køge - 27. august 2016 kl. 08:12 Af Trine Møller Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Worst case« er blevet til »temmelig skidt«, og der skal findes besparelser i Køge Kommune for forventet 304 millioner kroner i budget 2017-2020. Men virkeligheden slår endnu hårdere, når borgere, foreninger og diverse interessegrupper de kommende uger skal forholde sig til de mange spareforslag, der netop er sendt i høring. Politikerne har nemlig ikke fjernet forslag, selvom der er skrabet millioner af sparekravet.

- Jeg har tidligere sagt, at jeg gerne ville have sagen forbi udvalgene en gang til, så de selv kunne fjerne de værste forslag, men det har desværre ikke kunnet lade sig gøre på grund af tidspresset. Derfor sender vi mange forslag i høring, som vi ikke får brug for. Det kommer til at kræve meget af vores medarbejdere, bestyrelser og så videre, men jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt med det arbejde, fordi vi bruger de input, der kommer, når vi forhandler, siger Socialdemokraternes gruppeformand, Marie Stærke og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi kender konsekvenserne af en beslutning og alle de synspunkter, der er. Ellers risikerer vi sager som for eksempel tandlæge-sagen, hvor der bliver truffet forkerte beslutninger på grund af uvidenhed.

Også Venstre gruppeformand, Mette Jorsø, er ærgerlig over, at det er »den store pakke«, der er sendt i høring.

- Det er der ingen grund til, og vi bekymrer borgerne med store spareforslag, som vi ved, slet ikke skal bruges. Det kunne vi have undgået, hvis vi havde en kortere budgetlægningsproces, og derfor er jeg kun bekræftet i, at vi må se på, om vi ikke kan lave selve processen om, så vi først melder et sparekrav ud, når vi kender alle tal, siger Mette Jorsø.

Forslagene i sparekataloget er altså ikke et udtryk for, hvilke besparelser der konkret skal udmøntes. De skal i stedet ses som en form for bruttoliste, hvorfra de nødvendige sparekrav skal findes.

Sparekataloget sendes i høring indtil den 11. september, hvorefter de politiske forhandlinger officielt går i gang.

Det endelige sparekatalog bliver besluttet senest 15. oktober.