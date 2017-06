Sparekassen Kronjylland har fået flot start i Køge

"Efter at vi nu har fået lagt sidste hånd på at sætte vores rammer i stand og fået vores medarbejderstab helt på plads, er det blevet tid til at vi nu kan få mulighed for at sige tak for den fine modtagelse vi har fået i Køge, ved at invitere byen og samarbejdspartnerne indenfor til en åbningsreception", siger afdelingsdirektør Morten Højbjerg Damm.

"Vi er nu oppe på den medarbejderstab der gør, at vi kan leve op til vores kundeløfter om bl.a. at være imødekommende, være troværdige og kompetente. Som garantsparekasse er vi en selvejende institution uden egentlige ejere. Det er bl.a. én af årsagerne til, at Sparekassen Kronjylland hvert år donerer et millionbeløb til gode, lokale formål. Her i Køge har vi indenfor de første to måneder efter åbningen haft den glæde at donere støtte til Herfølge Taekwondo Skole og til Køge Golf Klub. Det er vi glade for, siger Morten Højbjerg Damm.