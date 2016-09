Når skolelever får fri, har de mulighed for at tage i Juniorklubben, der er for elever i 5.-9. klasse. Foto: Kim Rasmussen

Spareforslag: Nedlæg de ældres SFO

Køge - 16. september 2016 kl. 13:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Køge Kommunes skoleelever får fri fra skole, er der i dag rig mulighed for at smutte i enten SFO eller Juniorklub og lege med jævnaldrende børn. Juniorklubben er fritidstilbuddet til børn i 4. klasse og op, og det er oprettet i alle skoledistrikter.

Men fremadrettet kan de ældre elever ikke vide sig sikker på, om de har et sted at gå hen efter skole, for et forslag om at lukke Juniorklubben er nemlig en del af de igangværende budgetforhandlinger. Det skriver DAGBLADET Køge.

Det markante forslag får dog ikke mange positive ord med på vejen af Skoleudvalget.

- Det er en rigtig dårlig idé at nedlægge Juniorklubben, for Køge Kommune er en pendlerkommune, så når børnene får fri fra skole, er det sjældent, at forældrene har fået fri for arbejde, siger Helle Poulsen (V), formand for Skoleudvalget.

Hun påpeger, at en eventuel lukning kan få flere negative konsekvenser.

- Nogle af børnene, der måske er udsatte, risikerer kommer ud i noget snavs. Så er det bedre, at de har et værested, siger Helle Poulsen og slår fast, at det ikke er et forslag, som Venstre vil gå ind for.

Skoleudvalgets formand får opbakning fra flere kollegaer, der også er kritiske over for en nedlæggelse af fritidsklubben. Hos SF ser man Juniorklubben som »en fornøjelse og et alle tiders tilbud«.

- Tænkt hvis alle børnene rendte rundt og ventede på deres forældre. Selvfølgelig har de mulighed for at tage hjem, men mange forældre har det godt med, at deres børn går over i Juniorklubben. Det giver dem tryghed, siger Torben Haack (SF), der er næstformand i Skoleudvalget.

Han fortæller, at kommunens fritidstilbud har haft en tilgang af unge, og her spiller Juniorklubben en vigtig rolle.

- Tidligere var vi for dårlige til at have gode tilbud, men nu har børnene noget fornuftigt at lave, og nogle aktiviteter der interesserer dem, så vi stemmer ikke for en lukning, siger Torben Haack.

Også hos Socialdemokratiets udvalgsmedlem er der skepsis overfor forslaget, uden at man dog vil lægge sig helt fast endnu.

- En nedlæggelse af Juniorklubben vil ødelægge noget forebyggende arbejde, så det vil jeg ikke bryde mig om, men nu må vi se, hvor der skal spares henne. Jeg håber generelt på så få besparelser som muligt på skoleområdet, siger Rasmus Felt (S).