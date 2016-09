Formand for Køge og Stevns lærerkreds, Pernille Nørgaard, kalder forslaget om flere undervisningstimer for uhørt. Foto: Henrik Fisker

Spareforslag: Lærere skal undervise mere

Køge - 09. september 2016 kl. 17:58 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forslag om at lærerne på skoler i Køge skal undervise 10 timer mere om året møder markant kritik. Ifølge den lokale lærerkreds vil det resultere i endnu mindre tid til forberedelse og dårligere undervisning. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Det er uhørt, for i forvejen underviser lærerne rigtig meget i Køge, og vi oplever, at folk ikke kan nå deres opgaver. Nogle af dem føler, at de bliver vikar i deres egen time, fordi de har så lidt tid til forberedelse, siger Pernille Nørgaard, formand for Køge og Stevns Lærerkreds.

Spareforslaget er en del af efterårets budgetforhandlinger, og hos Venstre er man også kritisk over for, at lærerne skal undervise en større del af deres arbejdstid.

- Det er et af de forslag, som er totalt no-go. Lærerne underviser i forvejen for meget, så det skal vi absolut ikke, siger Helle Poulsen (V), formand for Skoleudvalget.

Hun har svært ved at se, at partiet skulle ende med at stemme for forslaget, som kan spare kommunen for 1,125 millioner kroner i 2017 og 2,7 millioner kroner årligt fra 2018-2020.

En vedtagelse af spareforslaget vil også betyde, at 2,7 årsværk skal nedlægges næste år.