Indehaver af West Bådudstyr, John Westerlin, kan miste en stor bid af sin indtjening, hvis politikerne vælger at lukke klapbroen. Han mener, at en investering på 500.000 kroner må kunne tages af kassen, når der er penge til anlægsprojekter i millionklassen i kommunen. Foto: Trine Møller Pedersen

Spareforslag: Klapbroen skal lukkes

Når de store både skal fra Åbassinet og til søs, møder en mand fra ETK op for at åbne og lukke klapbroen. Det er den blå bro, som er svær at undgå at se, når man bevæger sig fra centrum mod havnelivet, og som har været der, siden den trillede ind med en enorm blokvogn ad Tangmosevej en tidlig søndag morgen den 11. februar 1962.

Broens funktion koster Køge Kommune 80.000 kroner årligt, der udover åbne-og-lukke tjansen dækker over udgifter til løbende vedligehold. De penge kan Køge Kommune spare ved at holde broen lukket og henvise store både til Køge Marina. Hertil kommer en sparet engangsudgift til en nødvendig renovering af broens klapteknik, hvis den fortsat skal kunne lukke søfolk ud og ind af Åbassinet.

Spareforslaget indgår i de igangværende budgetforhandlinger, og indehaver af West Bådudstyr på Vestre Havevej, John Westerlin, håber inderligt, at politikerne vil vælge at finde de nødvendige penge andre steder. 10 procent af hans indtjening kommer alene fra større både, der sejler ind i Åbassinet og op til hans bådværksted.

- Jeg kan både hive dem på land eller fortøjle dem ved min egen nedgangsbro, hvorfra vi kan reparere dem med det samme. Der er meget få steder i landet, hvor der er den mulighed for at sejle direkte til, og derfor får jeg kunder fra Rødvig til Rungsted ind på den måde. Herudover giver den gode service en synergieffekt, som betyder, at kunderne kører langt for at komme her, når de skal købe noget stort, fortæller John Westerlin.