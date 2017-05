Send til din ven. X Artiklen: Spar Nord inviterer til Danmarks største picnic på Køge Torv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spar Nord inviterer til Danmarks største picnic på Køge Torv

Køge - 23. maj 2017 kl. 13:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan du forestille dig brostenene på Køge Torv erstattet af den flotteste grønne, velduftende græsplæne?

Det bliver nu til virkelighed - for pinselørdag den 3. juni fejrer Spar Nord Køge Bugt nemlig, at det her i foråret er 10 år siden, banken åbnede sin afdeling i Køge. Og på de 10 år, er det lykkedes bankens dynamiske direktør Jesper Køster og hans personale, at tiltrække 10.000 kunder.

"Det skal fejres - og hele Køge og omegn inviteres med", siger en veloplagt Jesper Køster til LørdagsAvisen.

"Vi vil godt fremstå som en lidt "anderledes" bank. Så denne pinselørdag dækker vi hele Køge Torv med græs - i alt 5.000 kvadratmeter - fra Leopolds Rullegræs og så dækkes der op med rød- og hvidternede duge. Fra kl. 11.00-15.00 bliver der så mulighed for at købe picnickurve - hvis man da ikke forinden har forudbestillt den hos Slagteriudsalget Mad Med Mere på Torvet 3. Der bliver derudover mulighed for at købe øl, vin og vand og så ellers glæde sig til en eftermiddag/aften med masser af musik, og underholdning og konkurrence", fortæller Jesper Køster.

Musikken leveret af bl.a. gode gamle Rock Nalle - ham med sangen om "Gode gamle fru Olsen", Kim Schwartz og Bamses Venner ligesom man senere på dagen kan opleve Kim Schwartz i en solo-koncert. Der bliver gymnastikopvisning i topklasse, leveret af Greve Gymnastik og man kan opleve kampsport på nærmeste hold, leveret af klubben Extreme Muay Thai fra Køge, der netop har vundet bl.a. to guldmedaljer ved DM.

"Og så slutter vi dagen af ved fra kl. 20.45 at vise Champions League finalen mellem Real Madrid og Juventus på storskærm, inden vi kl. 23.00 siger tak for en fantastisk dag på Køge Torv", siger Jesper Køster.

Bag dette gigantiske arrangement står Spar Nord Køge Bugt, Køge Handelsstandsforening og Bryggeriet Braunstein.

Dagen inden, fredag den 2. juni, præsenterer "Ung i Køge" en Electro Day fra kl. 16.00-24.00 på Køge Torv og søndag den 4. juni bliver der fra kl. 09.00-12.00 mulighed for at få en bid af græsset fra Køge Torv med hjem, idet Spar Nord denne dag sælger det for halv pris.