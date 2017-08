Spar Nord Køge Bugt ansætter ny afdelingsdirektør

Med 24 års erfaring fra den finansielle verden besidder Mikkel Eskildsen den rette profil til at indgå i arbejdet med at varetage og styrke bankens markedsposition i Køge og omegn.

"For mit vedkommende er muligheden for at indgå i arbejdet med at styrke Spar Nords position på Sjælland og for at drive banken mod nye mål, noget af det jeg ser særligt frem til", fortæller Mikkel Eskildsen.