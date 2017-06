Spændt hårdt for: Manglende beskæring kan skabe livsfarlige situationer

- Vi er nået til et niveau, der er lige på grænsen. Det handler altid om prioritering og budgetforhandlinger, men jeg synes, at der nu bør sættes flere penge af, siger Søren Brask (V), der er formand for Ejendoms- og Driftsudvalget.

- Det er for dårligt, vi ikke sikrer, at ETK har penge nok. Der er blevet skåret ned for at spare penge, men nu må vi have en værdig diskussion om, hvad det koster at have en pæn kommune, og så må ETK få de penge, siger han.