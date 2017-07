Sommerferie på Køge Museum

Her kan børn med en aktivitetsbillet samle skelet, tegne, føre søslag, lade kanoner, gå på stylter, slå mønt, lave halskæder og meget mere. En aktivitetsbillet giver lov til at lege med tingene i huset og at tage to ting, som man selv har lavet med hjem, for eksempel en amulet og et vokslys.