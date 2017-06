Sommerens fest i Ellemarken

- Det er en tandbørsteholder fra mit barndomshjem, lød det fra en dame, da en interesseret herre tog den op i hænderne. Ved andre boder var det tydeligt at børneværelset var ryddet med rund hånd for at tjene en skilling.

- Sommerfesten er et godt arrangement, hvor man kan møde andre glade mennesker og se, at det er et supergodt sted vi bor. Prøv bare at se omkring, hvor smukt her er om sommeren. Det er vigtigt, at vi kommer ud og viser vores ansigt i stedet for bare at sidde inde i vores lejlighed.