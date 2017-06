Solgårdsparkens Støtteforening fejrer 25 års jubilæum

Det første projekt var at redde de gamle liggepavilloner som skulle anvendes til de kulturelle udfoldelser, som kendes i dag og som skulle være med til at tjene penge til udviklingen.

"Det frivillige arbejde udviklede sig støt og roligt og i dag mødes det såkaldte "onsdags-hold" hver onsdag for at vedligeholde og udvikle parken til glæde for alle besøgende, men også for at hygge sig sammen i godt kammeratligt samvær. Stevns Kommune klipper græs og hække samt tømmer affald og skal vedligeholde den nyetablerede hjertesti mens Støtteforeningen vedligeholder bygninger, en del stier, ørneterrassen, pavillonområdet og ikke mindst den Botaniske Have, som blev indviet i 2006", fortæller Støtteforeningens formand, Carl Olli Pedersen.