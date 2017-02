Borgerne skal ikke stå alene i kampen for at få udbetalt erstatning af forsikringsselskaberne, hvis byggeriet på Søndre Havn i Køge har resulteret i skader på deres huse. Foto: Simon de Visme

Søndre Havn: Politisk fokus på borgenes forsikringstvister

Køge - 01. februar 2017 kl. 13:35 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Køge har ikke været sene til at udtrykke deres forståelse for meget af den kritik, der kom frem på mandagens borgermøde på Tapperiet. Her luftede en række naboer til byggeriet på Søndre Havn i Køge deres bekymring omkring arbejdet og dets mulige konsekvenser.

I kølvandet på borgermødet er der kommet flere forslag om, hvordan man kan hjælpe de borgere, der i øjeblikket oplever skader på deres huse.

Mandag skal Køge Kyst på et bestyrelsesmøde blandt andet diskutere, om man kan oprette en pulje med penge til at udbedre skaderne. Et forslag, der umiddelbart bliver taget godt imod af borgerne.

- Selvfølgelig vil det være en hjælp. Spørgsmålet er dog, hvordan proceduren bliver, men det vil være lettere, end hvis vi skal slås med forsikringsselskaberne, siger Jeanette Hornuff, der bor på Strandpromenaden.

Puljen skal støtte borgerne inden en eventuel strid med forsikringsselskaber eller bygherre omkring erstatning, og derfor vil byrådsmedlem Marie Stærke (S) også tage kontakt til politikerne i Folketinget.

- Jeg synes, at selskaberne i dag har for meget frit lejde. Det er ikke i orden, at de kan sætte danske borgere i klemme og tage dem som gidsler, for borgerne vil altid tabe den sag. Derfor må vi stå på deres side, siger hun.

Hos Enhedslisten ønsker man at drøfte nogle af de attituder, som borgerne den seneste tid har mødt fra forsikringsselskaberne i forbindelse med byggeriet på Søndre Havn. Derfor foreslår Niels Rolskov (EL) at indkalde repræsentanter fra selskaberne, der har kunder i området, til et møde med Økonomiudvalget. Et forslag, der skal behandles i udvalget.

- Som myndighed er det begrænset, hvad vi kan gøre, men jeg tror, at det vil få stor betydning, hvis vi holder et møde med selskaberne. De private borgere er ikke gearet til at køre flere sager mod forskellige bygherre eller forsikringsselskaber de næste mange år, siger Niels Rolskov.

I Socialdemokratiet ser man først og fremmest, at der bliver skabt et overblik over revner og skader på husene i området, samt en tidslinje over hvornår de kan udbedres. Ifølge Marie Stærke skal kommunen nu spille en markant rolle.

- Borgerne oplever, at de ikke får nogle svar, når de henvender sig, og at de ikke bliver respekteret. Den oplevelse må de ikke have, og der har kommunen et ansvar, siger hun.