Snedigt trick kan spare pendlere for tusindvis af kroner

Køge - 16. februar 2017 kl. 12:15 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pendler du langt for at komme til arbejde, så kan det måske betale sig for dig at fordele zonerne på to månedskort i stedet for et enkelt.

Det viser en beregning, som pendlerrepræsentant Lisa Sonnesen fra Nordsjælland har lavet.

Bor du eksempelvis i Slagelse og arbejder i København, sparer du 155 kr. om måneden - eller 1.860 kr. om året - hvis du i stedet for et enkelt periodekort med 14 zoner køber ét periodekort med 11 zoner og et andet med tre zoner.

Den største besparelse får de pendlere, der skal betale for i alt 19 zoner - eksempelvis på rejsen mellem Borre på Møn og Ørestaden i hovedstaden.

Ved at dele zonerne mellem to månedskort bliver den månedlige pris 2.860 kr. i stedet for 3.150 kr., og det giver en årlig besparelse på 3.480 kr.

Hverken presseafdelingen eller Movias kundecenter kunne svare på, om det er i strid med reglerne at bruge to periodekort.

Selvom det teknisk ikke er muligt at købe to periodekort i Din Offentlige Transports nye DOT-app, skulle der ikke være noget til hinder for, at man køber kort nummer ét i DOT-appen og kort nummer to i DSB's app.

Avisen har kontaktet Movia, men selskabet har ikke haft mulighed for at vende tilbage før avisens deadline.

