Ny cykelsti langs Billesborgvej skal gøre det mere at nå frem til Strandvejen og Egøje Station.

Send til din ven. X Artiklen: Snart kan Herfølge cykle til tog og strand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snart kan Herfølge cykle til tog og strand

Køge - 06. juli 2017 kl. 14:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver nemt og sikkert at tage cyklen ud af Herfølge. Køge Kommune har allerede bygget cykelsti på halvdelen af strækningen mellem Herfølge og Strandvejen. Nu går arbejdet i gang med at anlægge det resterende stykke cykelsti langs Billesborgvej syd for Køge. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

To skoler og en togstation ved Billesborgvej syd for Køge bliver snart forbundet til Herfølge med cykelsti. Træder cyklisterne lidt ekstra i pedalerne lander de på stranden ved Køge Bugt, eller de kan fortsætte ad strandvejen mod Køge. Køge Kommunes Byråd besluttede i maj sidste år at forlænge den nuværende cykelsti til Herfølge, og midt i november vil de første kunne prøve cyklen på den nye asfalt.

- Borgerne er glade for at cykle og sætter pris på gode cykelstier, derfor er det godt hver gang, vi har mulighed for at udvide nettet af sikre cykelstier. Det er dejligt at borgerne i Herfølge nu trygt kan tage cyklen til stationen og stranden, fortæller Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget

Strækningen er cirka 2,5 kilometer lang og anlægges som en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Billesborgvej.