Jeanette Kühnel byder nu indenfor i sin nye klinik. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Smertelindring: Nu har jeg tid til at drage omsorg

Køge - 10. september 2017 kl. 07:00 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det sidste halve år har Jeanette skruet op for blusset i sin private klinik "Klinik Kühnel" på Torvet 11 i Køge, hvor hun tilbyder smertelindring. Siden opstarten i foråret har Jeanette føjet flere typer behandlingstilbud til, så de mange patienter i klinikken nu også kan få forskellige krops- og ansigtsbehandlinger, som giver øget velvære og livskvalitet.

"I Klinik Kühnel beskæftiger jeg mig kun med behandlingstyper, hvor jeg som speciallæge er med patienten hele vejen. Jeg kan have 100 % fokus på mine patienter og hjælpe dem til en øget livskvalitet. "Det er en gave for mig, at se mine patienter bedres for hver konsultation", siger Jeanette Kühnel.

Det er ikke første gang, Jeanette har sin egen klinik, men det er første gang, at hun har mulighed for at fokusere på kun at drage omsorg og at kunne hjælpe patienterne med den rette behandling i egen klinik. I Klinik Kühnel på Torvet i Køge har Jeanette investeret i højteknologisk medicinsk udstyr, som arbejder intensivt og på den måde kan lindre patienternes smerter - om smerterne så er akut opstået eller stammer fra gamle skavanker, eksempelvis gigt..

"Jo hurtigere jeg får kontakt med patienten efter en opstået skade, des hurtigere kan skaden og smerten behandles" fortæller Jeanette Kühnel.

Listen over behandlinger de sidste par måneder spænder vidt, men udspringer alle af en tilgang, hvor behandlingen kan foregå i klinikken på Torvet. "Forleden havde jeg en ældre landmand til behandling, han var kommet slemt til skade, da han var faldet ned fra mejetærskeren og havde slået både ryg og ribben voldsomt. Allerede efter to behandlinger var han tilbage i førerhuset. Og efter fem behandlinger var han i fuldt vigør og har kunnet høste".

Men udover de smertelindrende behandlinger, har Jeanette også opstartet hudbehandlinger, som eksempelvis eksembehandling, vortebehandling, samt kropsbehandlinger såsom reducering af ansigtsrynker samt opstramning/slankning og massage af kroppen.

For at få det bedste resultat og en længerevarende effekt anbefaler Jeanette oftest et regulært behandlingsforløb. - "At få lov at drage denne form for omsorg og give patienterne velvære, synlige resultater, øget selvværd og livskvalitet er absolut fantastisk for mig som læge og som menneske.

"Det ønsker jeg også at vise både eksisterende klienter/patienter samt andre, der er blevet nysgerrige på, hvad jeg kan her på klinikken. Så derfor har jeg inviteret repræsentanter fra firmaerne PowerMedic Lasers og ULTRATONE til at demonstrere maskinerne fredag den 8. september.

"Mange bliver nemlig overraskede over, hvor langt man kan komme med terapeutisk behandling", siger Jeanette Kühnel, som holder åbent hus i klinikken fredag den 8. september klokken 12 til 18. "Alle er velkomne, og man kan se mine nye lokaler og ikke mindst se, at der ikke er noget Hokus Pokus over behandlingerne".