Slut med papirnusseri: Opgør med den unødige kontrol

- Afbureaukratisering er et af de mest kedelige ord i den danske ordbog, men det dækker over, at vi skal definere de fremtidige måder at gøre tingene på. Vi skal ikke kun pege fingre ad Christiansborg, men også af os selv, i forsøget på at udfordre de tåbelige arbejdsgange, som hersker visse steder, sagde Jeppe Lindberg på byrådsmødet.