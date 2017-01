Østervang, vejen der går mellem Giesegårdvej og Slimmingevej i Gørslev, spærres nu for tunge køretøjer efter opfordringer fra beboere i området. Illustration: Køge Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Slut med »genvej« for tung trafik i landsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med »genvej« for tung trafik i landsby

Køge - 16. januar 2017 kl. 19:09 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Chauffører i tunge køretøjer, der hidtil har slået smutvej ad Østervang i Gørslev - eller er blevet vildledt af GPS-systemer - må nu forberede sig på at skulle køre anden vej, skriver DAGBLADET.

Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune har således besluttet, at der skal skiltes med et gennemkørselsforbud for tunge køretøjer på Østervang, efter at kommunen har modtaget henvendelser fra borgere i området.

Her påpegede man, at vejen er ganske smal, og at tung trafik derfor har ødelagt både rabatter og hække langs vejen. Med baggrund i det anbefalede forvaltningen, at tunge køretøjer i fremtiden bør benytte Giesegårdvej og Slimmingevej i stedet. Det vil givetvis udgøre en omvej, hvis man skal til eller fra vejene og i sydlig retning, men forvaltningen vurderer, at denne løsning er langt mere velegnet til at håndtere de tungere køretøjer.

- Og hvis man kender Østervang, ved man, at der nok alligevel ikke er meget smutvej over det, siger udvalgsformand Mette Jorsø (V) til DAGBLADET og fortsætter:

- Det lader da også til, at årsagen til gennemkørslen ofte er, at man havner der på grund af GPS'en. Men vi håber, at beboerne på vejen bliver glade for denne løsning.