Ældrecenteret Møllebo i Køge er blandt de kommunale ejendomme, der har brug for en meget kærlig hånd ifølge tilstandsvurderingen. Samlet er beløbet for vedligeholdelsesefterslæbet i de kommende 10 år på 300 millioner, og det vokser blot, jo længere man ikke tager fat.

Slidte bygninger: Udgifter til renovering er ved at løbe løbsk

Køge - 14. juli 2017

Siden Ejendoms- og Driftsudvalget i Køge Kommune i februar senest fik en status på tilstanden af kommunens ejendomme, er de påkrævede udgifter til renovering af slidte bygninger steget med mere end 25 millioner kroner, skriver DAGBLADET.

Det illustrerer fint alvoren i det store efterslæb på vedligeholdelsen, der vurderes til at være på mere end 300 millioner kroner inden for de næste 10 år, mener Socialdemokratiet og Venstre.

- Tilstandsvurderingen understøtter, at der virkelig er et behov for at afsætte flere penge, og det kommer jeg helt klart med store ønsker om til budgetforhandlingerne, siger udvalgsformand Søren Brask (V) til DAGBLADET.

Den nu opdaterede rapport viser desuden, at der alene i de kommende to år er akut behov for genopretning af skoler, ældrecentre og idrætsfaciliteter for i alt 134 millioner kroner.

Erik Swiatek (S) håber, at rapporten kan være med til at tydeliggøre, hvor stor problemet egentlig er.

- Det er et nyt værktøj, som vi bad om at få udarbejdet sidste efterår. Da vi fik præsenteret det (i februar, red.), var det akutte vedligeholdelsesefterslæb på knap 109 millioner, mens det nu er på 134 millioner kroner. Det vidner om, at vi skal tage det her meget er alvorligt. Vi har godt vidst, at vi skubbede en bunke foran os, men jeg tror ikke, at vi har været tilstrækkeligt bevidste om, hvor stor den var. Det er så blevet synligt nu med skemaet, siger han.

