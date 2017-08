Skuffede togfolk tager afsked

Årets udstilling var dog udfordret af, at den nye airdome ved Køge Hallerne, kort før udstillingen, viste sig ikke at kunne bruges til den slags aktiviteter. Det resulterede i store ekstraudgifter for foreningen, da man blandt andet måtte indsætte busser til en anden hal for at rumme udstillingen. De udgifter havde foreningen håbet, at Køge Kommune helt eller delvist ville dække - men herfra var beskeden, at det er et mellemværende mellem foreningen og Køge Hallerne.