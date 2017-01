24-årig kendes ved Retten i Roskilde skyldig i forsøg på manddrab, våbenbesiddelse og trusler efter en skudepisode i Ellemarken i 2015. Dommen lyder på syv års fængsel.

Skudsag: 24-årig idømt syv års fængsel

Køge - 26. januar 2017 kl. 11:34 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Var det med hensigten om at dræbe, at 24-årige Asso Azad Habib Amin en sen aften i oktober 2015 affyrede ét skud med en pistol i en lejlighed i Ellemarken i Køge? Et skud, der ramte en dengang 25-årig mand i tindingen, men som ikke viste sig at være livstruende.

Han overlevede, og indtil onsdag eftermiddag tilbagestod spørgsmålet så, om det var forsøg på manddrab, eller om der var tale om et vådeskud og dermed et uheld, skriver DAGBLADET.

Sagen blev genoptaget efter tre uger, og ud på onsdagen kom nævningetinget efter flere timers votering frem til, at der er ført tilstrækkeligt bevis for, at den 24-årige kan kendes skyldig for forsøg på manddrab. Torsdag formiddag blev dommen så afsagt; han skal fængsles i syv år år.

Den nu dømte mand havde inden da nægtet sig skyldig i drabsforsøg, men erkendt sig skyldig i straffelovens paragraf 252, som har en strafferamme på op til otte års fængsel.

Denne paragraf dækker over forhold, hvor en person for vindings skyld, i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde udsætter en anden person for livsfare.

Den 24-årige erkendte sig ligeledes skyldig i våbenbesiddelse, men nægter, at det var hans pistol.

