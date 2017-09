Musikalske kræfter i Køge Kommune arbejder stadig på at få gjort Tapperiet til et regionalt spillested. Det er en del af den 1-årige handleplan, som kultur- og idrætsudvalget netop har sat i gang.

Skub i kulturens handleplan

»Billedbogs-dimensionen åbner op for et vigtigt perspektiv inden for sprogstimulering - hjemmelæringsmiljøet, hvor forældre og bedsteforældres inspireres til mere højtlæsning og bogsnak med de mindste«.

Ideen er en del af den 1-årige handleplan, som kultur- og idrætsudvalget netop har igangsat og hvor der er mange spændende initiativer på vej i et samarbejde mellem hovedsageligt Køge Kommune, Køge Ungdomsskole og Tapperiet, Køge Musikskole, KøgeBibliotekerne og Køge Museum. Handleplanen er udtryk for en række initiativer, som udvalget gerne ser bliver igangsat i løbet af det næste års tid.

Et andet eksempel er at skabe et musikfagligt forum i Køge Kommune (MiKK), hvor man kan udarbejde en strategi for udviklingen af musikområdet i Køge Kommune. MiKK skal dertil følge op på strategien ved iværksættelsen af relevante indsatser inden for de enkelte institutioner og på tværs af områdets aktører.