Skovbo Golfklub mister flere medlemmer, end der kommer til. Derfor har formand Henning Sørensen sammen med bestyrelsen varslet, at kontingentet stiger.

Skovbo Golfklub svinger køllen

Køge - 10. januar 2017 kl. 17:00 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skovbo Golfklub indleder det nye år med at varsle medlemmerne om, at de skal betale mere i kontingent i år, for medlemstallet er fortsat for nedadgående, selvom faldet ikke er så stort, som det var de foregående år.

- Vi må konstatere, at der er flere medlemmer, der oftere melder sig ud. Førhen var det gængs, at nye medlemmer betalte et indskud - altså en binding - men det blev sløjfet. Nu kan vi konstatere, at det er blevet lettere at melde sig ud, erkender Henning Sørensen, der er formand for Skovbo Golfklub.

Skovbo Golfklub blev etableret i år 2000 og var på det tidspunkt golfklub nummer 138 i Danmark. Siden er der kommet en hel del klubber til, og der er 190 i dag. Det har skabt øget konkurrence.

- De mange klubber betyder, at vi oplever en større gennemstrømning, og det er naturligvis en udfordring for os. Vi kunne så vælge at spare og skære ned på servicen, men vi tror, det er bedre at fastholde service og kvalitet, så derfor hæver vi kontingentet med 200 kroner om året for fuldtidsmedlemmer, siger Henning Sørensen, der blev valgt til formand i 2016.

Kontingentet for andre typer medlemskaber bliver reguleret i forhold til ændringen for fuldtidsmedlemmer og i henhold til vedtægterne.