Ni skoler i Køge Kommune stemte i går torsdag ved det landsdækkende Skolevalg 2017. Her fik de liberale partier hovedparten af stemmerne hos de 14-17-årige elever. Foto: Kim Rasmussen

Skolevalg: Størst opbakning til de blå partier

Køge - 03. februar 2017 kl. 12:56 Af Katrine Wied og Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Socialdemokratiet løb med størstedelen af skolelevernes krydser i Køge Kommune, var det de borgerlige partier, der samlet set fik hovedparten af stemmerne i kommunen ved gårsdagens landsdækkende Skolevalg 2017.

Her gik elever fra ni forskellige skoler i Køge i stemmeboksen for at give deres mening til kende. Resultatet gav Socialdemokratiet 19,7 procent af stemmerne, mens Venstre og Liberal Alliance fik henholdsvis 18 og 17 procent af de unges krydser.

Folketingsmedlem Villum Christensen (LA) glæder sig over valgresultatet, som også i rigtig mange andre dele af landet var positivt for det liberale parti.

- Hele frihedsdagsordenen med at leve sit eget liv uden stramme regler fra staten, tiltaler mange unge mennesker. De eksperimenterer selv med tilværelsen, og pointen med at påtage sig et ansvar og selv bestemme, giver mening for de unge, siger transportordfører Villum Christensen.

Konservative fik med 10,3 procent af stemmerne også et langt bedre valg blandt eleverne i Køge, end partiet gjorde ved det rigtige folketingsvalg i 2015, hvor man landede på 3,4 procent af stemmerne. Det glæder Konservatives spidskandidat i Sjællands Storkreds, erhvervsminister Brian Mikkelsen.

- Erfaringen viser, at ens første stemme husker man også senere hen, så det lover godt for os. Jeg opfatter det som en positiv tilkendegivelse om, at det går bedre for Konservative på landsplan. Det viser alle målinger også, siden vi gik i regering, og jeg hæfter mig ved, at det kan lade sig gøre for mit parti, at vi kan få fremgang, siger Brian Mikkelsen.

Resultatet af skolevalget i Køge Kommune er ikke opmuntrende læsning for SF, selv om resultatet er højere end ved det seneste folketingsvalg. Med 6,9 procent af stemmerne ligger partiet i bunden og klarer sig kun bedre end Enhedslisten og Nye Borgerlige.

- Jeg havde gerne set, at vi havde ligget højere, fordi mange af de skolelever er med til at tegne den fremtid, der er politisk, ikke kun med stemmerne men også de beslutninger, der skal træffes. Det vidner om, at vi har en udfordring på venstrefløjen med at forklare, hvorfor vores løsninger på de udfordringer, vi står med, er de rigtige, siger Jacob Mark (SF), der er valgt til Folketinget i Køgekredsen og Sjællands Storkreds.

På landsplan stemte 45.345 elever fra 8., 9. og 10. klasse, og det blev også her til en samlet sejr for blå blok med 55,3 procent af stemmerne mod 44,7 procent til rød blok.

