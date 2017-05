Et nyt eftersyn på skolerne i Køge viser, at trivslen på skolerne generelt er god. Alligevel er man ikke i mål endnu, påpeger formand for Skoleudvalget, Helle Poulsen (V). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Skolernes trivsel får et ekstra eftersyn: - Vi er ikke helt i mål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolernes trivsel får et ekstra eftersyn: - Vi er ikke helt i mål

Køge - 14. maj 2017 kl. 06:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, har man på skoleområdet generelt oplevet stigende sygefravær. Det påvirker både personale og børn, lyder det fra Helle Poulsen (V), der er formand for Skoleudvalget i Køge Kommune.

Derfor valgte kommunens forvaltning for nylig at gennemføre en intern vurdering af trivslen på kommunens skoler.

- Vi har valgt at have et ekstra fokus på sygefraværet. Hvis ikke personalet trives, så trives børnene heller ikke, påpeger Helle Poulsen.

Landet over er sygefraværet igen begyndt at falde på mange skoler, derfor vil man i Køge nu sætte fokus på de skoler, hvor fraværet i mindre grad falder. For selvom trivselseftersynet ifølge forvaltningen viser, at trivslen på skolerne generelt er god, og at sygefraværet er let nedadgående, så er det ikke nok.

- Jeg er glad for at se, at det står godt til. Det betyder dog ikke, at vi er helt i mål, for det nuværende sygefravær er højere end målsætningen, siger hun uddyber:

- Derfor skal vi sætte fokus på, hvad det er for nogle rammer, vi giver skolelederne. I sidste ende er det deres ansvar, men vi politikere må også kigge indad, for hvis lederne har dårlige rammer, er det sværere at skabe god trivsel.