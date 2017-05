Efter tre måneder som konstitueret leder bliver Helle Due Bense nu fast skoleleder på Herfølge Skole. Foto: Thomas Olsen

Skoleledere rokerer rundt

Køge - 09. maj 2017 kl. 15:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mindre rokade finder i øjeblikket sted blandt flere skoleledere i Køge Kommune. Efter et længere forløb er det besluttet, at Alis Frost Nielsen stopper som skoleleder på Herfølge Skole. Skolen på Billesborgvej har de sidste tre måneder haft Helle Due Bense som konstitueret leder, og hun bliver nu tilknyttet fast, fortæller forvaltningen.

- Vi synes, at hun (Helle Due Bense, red.) gør det rigtig godt sammen med den øvrige ledelse, og derfor vil vi gerne have, at hun fortsætter. Hvilket hun også selv har været indstillet på, siger Søren Thorborg, der er skolechef i Køge Kommune.

Det efterlader et hul på Holmebækskolen, hvor Helle Due Bense oprindeligt var skoleleder. Derfor har man valgt at flytte Vinni Christophersen, nuværende leder af Alkestrupskolen, til Holmebækskolen, hvor hun bliver ny leder. Ifølge Søren Thorborg var der behov for at finde en hurtig løsning.

- Holmebækskolen har i tre måneder haft konstitueret leder og har været en leder for lidt, og derfor var det vigtigt, at der kom en hurtig løsning, siger han.

Rokaden betyder, at Alkestrupskolens nuværende souschef konstitueres som leder frem til sommerferien. Samtidig sættes der gang i et ansættelsesforløb for at finde en ny leder til Alkestrupskolen.

Vinni Christophersen tiltræder på Holmebækskolen 15. maj, men vil frem til sommerferien være tilknyttet Alkestrupskolen i et vist omfang. Hos forvaltningen er man positiv omkring skoleledernes rokade.

- Så længe det sker med accept og opbakning fra lederne, så er det en god løsning at flytte kræfterne derhen, hvor der er mest brug for dem. Det er med til at styrke det samlede skolevæsen og samarbejde med lærere og elever, pointerer Søren Thorborg.