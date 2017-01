Skolechef Søren Thorborg har taget initiativ til at bruge en dag om måneden på at besøge de enkelte skoler i Køge Kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Skolechef vil tættere på skolernes virkelighed

Køge - 28. januar 2017

Skolechef i Køge Kommune, Søren Thorborg, vil fremover bruge en hel dag om måneden på at besøge flere af kommunens skoler. I forrige uge tog han hul på initiativet og kiggede forbi Borup Skole.

- Man kommer ind og bliver mindet om, hvordan hverdagen er. Jeg har selv været skoleleder i mange år, og indtil videre har jeg været glædeligt overrasket over den høje faglighed, siger Søren Thorborg.

Han mener, at besøgene giver ham bedre mulighed for at udfylde rollen som skolechef.

- Det er meget nyttigt at komme ud og se hverdagen, når man sidder og administrere området. Jeg vil hellere se, hvad det har af betydning og se, hvordan tingene virker, siger Søren Thorborg og uddyber:

- Når jeg for eksempel skal skrive om en sag til politikerne, så har jeg skolehverdagen meget mere inde under huden. Hverdagen kommer simpelthen tættere på.

Skolechefen, der sidste år fyldte 60 år, ser skolebesøgene som en vigtig opgave.

- Når man beder skolerne om at følge med i klasserne, så må man også som skolechef følge med på skolerne, siger Søren Thorborg.

På Borup Skole var han både med til morgensang, naturfag og et teammøde. Søren Thorborg påpeger, at det kan have en negativ effekt, hvis man som skolechef bruger alt sin tid på kontoret.

- Det er helt klart, at man kan miste noget kontakt. Risikoen er, at man får for lidt kontakt med virkeligheden, og det er det, jeg vil modvirke, siger han.

Søren Thorborg fortæller, at skolebesøgene i første omgang kører indtil sommerferien, men han regner med, at det efterfølgende vil fortsætte.