Skolechef: Stigende pjækkeri er problematisk

Køge - 19. januar 2017 kl. 20:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når eleverne dropper matematik- eller dansktimen, kan det få alvorlige konsekvenser får både det faglige niveau og de unges sociale liv, og derfor skal kommune og skole blive bedre til at komme problemet i forkøbet. Sådan lyder konklusionen fra Køge Kommunes skolechef, Søren Thorborg.

Han fortæller, at man på kommunens skoler oplever, at både almindeligt fravær og pjækkeri er stigende.

- Der har været en svag stigning de sidste fire år, men den har ikke været voldsom. Vi følger de nationale tal på området, siger Søren Thorborg og fortsætter:

- Vi har problemet, og vi skal gøre noget ved det, men vi stikker ikke ud hverken positivt eller negativt.

Skolechefen mener, at blot en lille smule ulovligt fravær kan udvikle sig til et større problem for eleven.

- Enhver stigning er et problem, og begyndende pjækkeri kan være første skridt på vej til et skråplan. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på mindre alvorlige situationer, for de kan ende med at blive mere alvorlige, siger Søren Thorborg.

På flere skoler i Køge har man indført en sms-ordning, der kontakter forældrene, hvis en elev ikke er mødt op om morgenen. Ordningerne er effektive, men endnu ikke systematiske. Derfor har kommunen forsøgt at få udviklet en bedre og automatisk løsning, men den trækker ud, fortæller skolechefen.

- Hver elevs ulovlige fravær skal vi gøre noget ved, og vi skal blive bedre til det. For et par år siden etablerede vi en politik på området, og dengang havde vi en forventning om at få et IT-redskab, der skulle understøtte og følge op på pjækkeri. Leverandøren har dog desværre bøvlet med at lave det færdig, siger Søren Thorborg og uddyber.

- På tre-fire skoler findes allerede et produkt, som har en effekt, men det er bare tungt at administrere. Vi vil forsøge at udvikle noget, der er nemt og automatisk, og det arbejder vi på.