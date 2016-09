De 32 spareforslag på skoleområdet møder kritik fra samtlige skolebestyrelser i Køge Kommune, der savner mere og bedre dialog med kommunen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Skolebestyrelser savner vision i besparelser

Køge - 06. september 2016 kl. 14:37 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De foreslåede besparelser på skoleområdet i Køge Kommune, som blev offentliggjort i et samlet budget for 2017-2020 i begyndelsen af juli i år, møder hård kritik fra samtlige skolebestyrelser i kommunen.

En ting er, at besparelserne ifølge bestyrelserne vil få voldsomme konsekvenser for elever og ansatte, men overordnet mangler der vision og retning på de mange forslag.

- Det er frustrerende at skulle forholde sig til så mange forslag, for der er ikke nogen retning på noget af det. Det er spredehagl, og vi har set det mange gange før, siger Søren Johansen.

Han er formand for skolebestyrelsen på Hastrupskolen, og sammen med kommunens resterende skolebestyrelser står han bag et fælles høringssvar, der blev sendt til kommunen mandag i denne uge.

Skolebestyrelserne har i høringssvaret valg at citere deres tidligere høringssvar for at tegne et billede af problemet, og kritikken møder da også forståelse fra politisk side.

- Jeg kan godt forstå dem, for det er de samme spareforslag som de andre år, og de har ganske ret i, at det ikke stemmer overens med børne- og ungepolitikken i Køge Kommune, siger Helle Poulsen (V), der er formand for Skoleudvalget i Køge Kommune.

Fra skolebestyrelsernes side efterspørger man mere og bedre dialog med kommunen, inden der bliver brugt kræfter på at udarbejde spareforslag på skoleområdet.

Søren Johansen undrer sig over, at høringsperioden først slutter den 11. september, mens politikerne i Køge allerede skal 1. behandle kataloget med besparelser i dag tirsdag, og selve høringen kalder skolebestyrelserne for en skueproces.

Den pointe er Skoleudvalgets formand dog ikke enig i.

- Ved 1. behandlingen bliver der ikke besluttet noget. Det kommer primært til at handle om, hvilke generelle holdninger de enkelte partier har, siger Helle Poulsen og fortsætter:

- Og for mit vedkommende læser jeg hver eneste høringssvar meget grundigt og holder dem op imod, hvad mit eget parti mener, så jeg bruger dem aktivt, siger hun.