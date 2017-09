Send til din ven. X Artiklen: Skole gør op med tabu: Fjern skel mellem dem og os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole gør op med tabu: Fjern skel mellem dem og os

Køge - 12. september 2017 kl. 12:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store kampagne "En af Os", som stiller skarpt på psykisk sygdom og forsøger at fjerne tabu og uvidenhed om emnet. To ambassadører fra kampagnen gæstede Køge Handelsgymnasium for at introducere fem klasser til case om "En af Os".

Der er mange måder at se dagligdagens teori i praksis. Casearbejde i forbindelse med den store nationale indsats "En af Os", der kører fra 2011 til 2020 er en af dem. I slutningen af august besøgte to ambassadører fra indsatsten Køge Handelsgymnasium for at fortælle fem klasser om kampagnen, som er et resultat af flere organisationers unikke samarbejde fx Trygfonden, KL, Psykiatrifonden og Sundhedsstyrelsen. Indsatsten handler om at udbede kendskabet til psykiske sygdomme, og få alle til at indse at mennesker med diagnoser bare har større problemer end andre. Det vigtige er at undgå tavshed og gøre det til et tabu.

Klasserne 2u, 2v, 2x, 3c og 3e så undervejs i foredrag tidligere eksempler på kampagner, som de kunne lade sig inspirere af i arbejdet. Den problemstilling, som eleverne i de fem klasser skulle beskæftige sig med, var at udforme en kampagne rettet mod drenge, som går på et handelsgymnasium.

Elever skulle i små hold forestille sig, de var blevet hyret som markedsføringskonsulenter af landsindsatsen "En af Os", som ønskede at nå denne specifikke målgruppe og få dem til at turde tale mere åbent om psykiske problemer i deres nærmiljø. Det er netop en af indsatserne at forebygge frafald på ungdomsuddannelser blandt unge med psykisk sygdom.

Eleverne fik efter foredraget tre uger til at udarbejde slogans, budskaber og medier, som "En AF Os" kunne bruge i deres fremtidige kampagne, og give deres bud på hvordan man kan fortælle "den gode historie", der får eleverne til at kunne tale mere åbent omkring psykiske problemer i det offentlige rum. Grupperne skulle bl.a. overveje, hvordan de kunne nå målgruppen både via online og offline medier samt levere en medieplan med anslået buget inden for en ramme på 200.000 kr.

- Eleverne har arbejdet godt med opgaven og har fået mange gode ideer til kampagnen. De unge har valgt forskellige udgangspunkter og har angrebet problemstillingen fra forskellige vinkler, lyder det fra lektor Dagny Thomsen, som har været tovholder og oplægsholder i forbindelse med arbejdet.