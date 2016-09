Se billedserie Billesborgskolen udvikler elevernes personlighed, ikke kun karakterer. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Skole: Udholdenhed er vigtigere end karakterer

Køge - 16. september 2016 kl. 14:23 Af Katrine Wied

Værdier som udholdenhed og selvkontrol har mere indflydelse på et barns liv i det lange løb, end karakterer. På den baggrund vil Billesborgskolen i Køge i dette skoleår ændre fokus fra det stive blik på karakterskalaen til også at arbejde med børnenes karaktertræk. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Der er så meget fokus på fagligheden i dag og på, hvad børn skal lære, for eksempel i konkurrence med kineserne. Det vil sige, at der bliver et pres på det vidensmæssige. Men har vi standset op og sagt, at eleverne ikke bare bliver til noget, men også nogen, siger skoleleder på Billesborgskolen, John Panduro Riis.

Skoleårets nye projekt er blevet skudt i gang med en pædagogisk dag, hvor skolen havde inviteret professor emeritus Per Schultz Jøgensen, der har skrevet flere bøger om børns personlighedsudvikling, til at holde et oplæg.

- Vi oplever, at diskussionen om karakterer er kørt af sporet. Skoler og lærerene bliver hængt op på, at børnene bare skal have en højere karakterer, faglighed og merviden, og man kan hurtigt blive fanget ind af, om barnet får 7,10 eller 12 og have en meget snæver forståelse for, hvad et barn skal have med sig ud i den virkelige verden. Børnene skal nå så langt, de kan, men det bygger på noget andet, nemlig at vi arbejder med deres grundlæggende personlighedsudvikling, fortæller John Panduro Riis.

- De skal kunne bære det og have en indre drivkraft for det, de skal. Det handler for os ikke kun om, at de skal blive parate til en uddannelse, men at de skal blive parate til deres liv. Det indebærer også at kunne håndtere for eksempel nederlag. Forskningen viser, at det ikke er afgørende for ens videre uddannelse, om man får 7 eller 12. Det er tilgangen til andre mennesker og evnen til selvkontrol, der holder på den lange bane. Vi har altid lagt meget vægt på og gør det stadig, at vi vil have den høje faglighed, men vi vil også have trivslen og den hele personlighed med, så vi kommer hele vejen rundt om barnet, fortsætter skolelederen.