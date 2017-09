Se billedserie Vemmedrupskolen er ramt af skimmelsvamp, og det gør forældrene urolige.

Send til din ven. X Artiklen: Skimmelsvamp på skole får forældre i alarmberedskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skimmelsvamp på skole får forældre i alarmberedskab

Køge - 05. september 2017 kl. 10:17 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Facebook-siden »koegePol« har flere chokerede forældre skrevet om, hvordan der på Vemmedrupskolen går mænd rundt i heldragter og med åndedrætsværn for at vaske skimmelsvamp ned - mens børnene fortsat får undervisning på skolen.

DAGBLADET har i over en uge forgæves forsøgt at få en kommentar fra skolens leder i forbindelse med den konstaterede skimmelsvamp på skolen, og nu bekræfter kommunens skoledirektør, Søren Thorborg, at man ganske rigtigt står med et problem på skolen.

- I forbindelse med en planlagt renovering af nogle af skolens lokaler, bliver der opdaget nogle »ting«, og det har vi så bedt om at få undersøgt nærmere, forklarer han.

- Derfor har der været folk fra Teknologisk institut på skolen for at lave målinger, så vi kan få et reelt overblik over, hvor alvorligt problemet er.

- Den rapport ligger klar i morgen, og så bliver det besluttet, hvad der videre skal ske, siger Søren Thorborg.

På Facebook skriver en forælder: »Hvad skal vi sige til vores børn? At det er helt sikkert at sende dem på Vemmedrupskolen, mens mænd i hvide dragter og åndedrætsværn renser op for skimmelsvamp.

Hvilke farer udsætter vi vores børn for?«

Søren Thorborg afviser, at der foregår ting på skolen, som er sundhedsskadelige for eleverne.

- Det er rigtigt, at der i disse dage bliver gjort rent i nogle af lokalerne, men de er aflåst, mens det sker, og det foregår selvfølgelig ikke i nærheden af eleverne, slår skoledirektøren fast.