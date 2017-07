Skaterrampe blev splittet ad

Se billedserie En af de skatere, der flittigt har brugt rampen ved Tapperiet i Køge, sagde tidligere på ugen farvel til rampen. Den er kasseret i forbindelse med, at der skal bygges boliger på Søndre Strand. Anders Lau Svendsen var selv med til at skille rampem ad. Foto: Torben Thorsø

Køge - 30. juli 2017

Med koben og skruemaskine får Anders og Magne endnu en plade af den store trækonstruktion, der er omgivet af grønt vildnis.

- Det er sgu lidt sørgeligt, jeg vil altid huske rampen for, at det var her jeg lærte at lave et godt »front side flip« og lærte en masse andre skatere at kende, siger han og kigger ud over området, hvor flere boligbyggerier trænger sig på. Det grønne område, hvor den store skaterrampe er endt skal også bebygges og derfor har Anders Lau Svendsen og makkeren Magne Cotto fået lov til at rippe konstruktionen for plader inden resten skal skrottes.

Rampen var en vigtig del af det meget aktive miljø umiddelbart bag Ungdomskulturhuset Tapperiet i Køge. Området er en del af Søndre Havn, der bliver udbygget med flere tusinde boliger og så er der ikke længe plads til rampen, der altså allerede er flyttet væk fra Tapperiet. Skaterne holder nu til på indendørsfaciliteterne i Gule Hal, mens de venter og håber på at Køge Kommune på et tidspunkt får etableret nye skaterfaciliteter udendørs.

- De får ikke lov til bare at »glemme« det. Kommunen bliver nødt til at lave noget nyt og vi vil kæmpe for, at der igen kan opstå et godt skatermiljø i Køge, siger Anders Lau Svendsen.

Det er meningen, at Gule Hal skal rives ned, men foreløbig har skaterne fået lov til at blive i hallen frem til 2023, hvor Køge Kommune regner med at have et alternativ klar.